Joshua Kimmich galibiyetin anahtarını paylaştı: 'Danimarka'nın attığı golün iptal edilmesinin ardından...'

EURO 2024 son 16 turunda karşılaştığı Danimarka'yı mağlup ederek çeyrek final bileti alan Almanya'da Joshua Kimmich, maçın ardından görüşlerini aktardı. Kimmich, "Danimarka'nın attığı golün iptal edilmesinin ardından oyuna daha iyi bir şekilde geri döndük" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 10:22
Joshua Kimmich galibiyetin anahtarını paylaştı: 'Danimarka'nın attığı golün iptal edilmesinin ardından...'
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EURO 2024'te Danimarka'yı 2-0 yenerek adını son 8 takım arasına yazdıran Almanya'da Joshua Kimmich, maçın ardından konuştu.

Joshua Kimmich, maçla ilgili, "Danimarka'nın attığı golün iptal edilmesinin ardından oyuna daha iyi bir şekilde geri döndük" dedi.

"BİR TAKIMI İYİ YAPAN..."

Kimmich sözlerine devam ederek, "İyi bir serimiz var ve uzun süredir yenilmiyoruz. Bu bize özgüven veriyor" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu son olarak şunları söyledi:

"Bugün yine iyi oyuncu değişiklikleri yaptık, bir takımı iyi yapan da budur."


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