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Joshua Kimmich'ten Leroy Sane açıklaması: 'Türkiye'ye gideceğini duyunca...'

Joshua Kimmich'ten Leroy Sane açıklaması: 'Türkiye'ye gideceğini duyunca...'

15.06.2025 18:57:00
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Cumhuriyet Spor
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Joshua Kimmich'ten Leroy Sane açıklaması: 'Türkiye'ye gideceğini duyunca...'

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in oyuncusu Joshua Kimmich, Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane hakkında konuştu.

Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane için Bayern Münih'ten takım arkadaşı Joshua Kimmich yorum yaptı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland maçı öncesi mikrofonların karşısına geçen Kimmich, Leroy Sane'nin transferiyle ilgili gelen soruya, "Leroy Sane'nin Türkiye'ye gideceğini duyunca şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyordum" ifadelerini kullandı.

"BU ONUN KARARI"

Bayern Münih'in kaptanı, "Bu onun kararı, mutlaka kendince haklı nedenleri vardır" yorumunu yaptı.

Bayern formasıyla toplam 5 sezon geçiren 29 yaşındaki oyuncu çıktığı 220 karşılaşmada 61 gol 55 asistlik performans sergiledi.


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