Son Dakika: Fenerbahçe, Joshua King'i açıkladı

12 Temmuz 2022 Salı, 18:00

Fenerbahçe, forvet oyuncusu Joshua King'le prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

JOSHUA KING BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Sarı-lacivertli kulüp, Norveçli golcünün transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır" ifadelerini kullandı.

WATFORD'DAN İKİNCİ TRANSFER

Joshua King, geçen sezon Premier Lig ekiplerinden Watford forması ile 33 maça çıktı, 5 gol ve 3 asist kaydetti.

Fenerbahçe, son olarak Watford U23 takımından 19 yaşındaki santrfor Tiago Çukur’u sağlık kontrolleri için İstanbul’a getirmişti.