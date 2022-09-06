Josip Ilicic kimdir? Josip Ilicic hangi takımda oynuyor? Josip Ilicic neden depresyona girdi?

06 Eylül 2022 Salı, 13:18

29 Ocak 1988 tarihinde Yugoslavya'da doğan Ilicic, futbola Triglav Kranj alt yapısında başladı. 2007 yılında Bonifika takımı ile ilk profesyonel anlaşmasını yaptı. Daha sonra sırasıyla Interblock, Maribor, Palermo, Fiorentina ve Atalanta kulüplerinde oynadı.

JOSİP ILİCİC NEDEN DEPREYONA GİRDİ?

Josip Ilicic geçtiğimiz haftalarda İtalyan ekibi Atalanta ile sözleşmesini feshetti. Ünlü futbolcu girdiği depresyon nedeniyle bir süre kadro dışı kalmıştı. Josip Ilicic'in psikolojisinin eşinin kendisini aldatması sonucunda bozulduğu iddia edilmişti. Ancak Ilicic bu iddiaları yalanlamıştı.

JOSİP ILİCİC'İN SON HALİ

İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'da Atalanta ve Torino takımları Bergamo kentindeki Gewiss Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Atalanta'nın eski oyuncusu Josip Ilicic maç öncesi taraftarı selamladı. Ilicic'in kilo aldığı ve saçlarının beyazladığı görüldü.