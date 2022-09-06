Hırvatistan Büyükelçilisi Yavuz Selim Kıran kimdir?

06 Eylül 2022 Salı, 09:55

Hırvatistan Büyükelçiğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı. Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla, Hırvatistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Mustafa Babür Hızlan merkeze alınırken, bu göreve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.

YAVUZ SELİM KIRAN KİMDİR?

Yavuz Selim Kıran 1 Ocak 1985 yılında Ordun'nun Ünye ilçesinde doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğin'nde görev aldı.

Daha sonra ise sırasıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 'nde Egemen Bağış'ın Müşavirliği'nin yanı sıra; Avrupa Birliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, TÜBİTAK Başkan Danışmanlığı, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yakın çalışma ekibinde yer almış Dışişleri Bakanı Başdanışmanlığı dahil çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2018 Türkiye genel seçimlerinde AKP Ordu 6. sıra milletvekili adayı olmuştur. 7 Ağustos 2018 tarihinde Dışişleri bakan yardımcılığına getirildi.

YAVUZ SELİM KIRAN EVLİ Mİ?

Yavuz Selim Kıran evli ve 1 çocuk babasıdır.