Josuha Guilavogui'den Galatasaray'a ret

29 Ocak 2022 Cumartesi, 16:31

Galatasaray’ın, Almanya 1. Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg forması giyen ön libero Josuha Guilavogui ile ilgilendiği fakat anlaşmanın gerçekleşmediği öğrenildi.

Ajansspor’un haberine göre, Josuha Guilavogui, anlaşmanın suya düştüğünü belirterek, “Galatasaray'a gelmeyi çok istedim. Ama transfer görüşmelerindeki yaklaşım hoşuma gitmedi. Bordeaux'ya gidiyorum. Bafetimbi Gomis ile birlikte oynamayı çok isterdim ama olmadı” açıklamasında bulundu.

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent’in ilk tercihi olduğu öne sürülürken Josuha’nın verdiği demeçte Gomis’e değinmesi taraftarları heyecanlandırdı.

DENEYİMLİ ORTA SAHA OYUNCUSU

1.88 boyundaki Fransız futbolcu daha önce Saint-Etienne ve Atletico Madrid formaları giydi.

Bundesliga'da 8. sezonunu geçiren Guilavogui, Wolfsburg formasıyla 239 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.

Alman kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Guilavogui, Fransa Milli Takımı adına ise 7 maçta görev yaptı.