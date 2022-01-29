Josuha Guilavogui'den Galatasaray'a ret
Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray’a, Fransız futbolcu Josuha Guilavogui’den yanıt gelirken oyuncu, Bafetimbi Gomis’e de değindi.
Galatasaray’ın, Almanya 1. Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg forması giyen ön libero Josuha Guilavogui ile ilgilendiği fakat anlaşmanın gerçekleşmediği öğrenildi.
Ajansspor’un haberine göre, Josuha Guilavogui, anlaşmanın suya düştüğünü belirterek, “Galatasaray'a gelmeyi çok istedim. Ama transfer görüşmelerindeki yaklaşım hoşuma gitmedi. Bordeaux'ya gidiyorum. Bafetimbi Gomis ile birlikte oynamayı çok isterdim ama olmadı” açıklamasında bulundu.
31 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent’in ilk tercihi olduğu öne sürülürken Josuha’nın verdiği demeçte Gomis’e değinmesi taraftarları heyecanlandırdı.
DENEYİMLİ ORTA SAHA OYUNCUSU
1.88 boyundaki Fransız futbolcu daha önce Saint-Etienne ve Atletico Madrid formaları giydi.
Bundesliga'da 8. sezonunu geçiren Guilavogui, Wolfsburg formasıyla 239 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.
Alman kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Guilavogui, Fransa Milli Takımı adına ise 7 maçta görev yaptı.
Video Haberler
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
En Çok Okunan Haberler
- 'Dava dava dediğimiz koca bir yalanmış'
- Hull City milli futbolcuyu istiyor
- Bakanlık duyurdu: TEM kar temizliği için kapanıyor
- 214 bin TL'ye satın aldı, polisin telefonuyla şok yaşadı
- KKTC'de infial yaratan görüntüler!
- Galatasaray’ın orta saha transferi suya düştü
- Koca'dan 'grip'le vaka açıklaması!
- Gaziantep FK'den Oğulcan iddiasına yanıt
- 'Süslü Korkuluk' dizisine yeni transfer
- CHP'den çok konuşulacak 'iş ilanı'