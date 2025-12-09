Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jota Silva ve Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a kötü haber!

9.12.2025 14:12:00
9.12.2025 14:12:00
Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder ve Jota Silva hakkında açıklama yaptı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 45. dakikasında rakip oyuncunun müdahalesiyle dizine aldığı darbe sonucunda oyuna devam edemeyen Jota Silva ile aynı müsabakanın 23. dakiasında sol uyluk üst kısmında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Cengiz Ünder, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçti.

Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır.

Jota Silva ile Cengiz Ünder'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Cengiz Ünder, 1 ay sahalardan uzak kalacak. Öte yandan Jota Silva ise Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

İlgili Konular: #beşiktaş #cengiz ünder #Jota Silva

