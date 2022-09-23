Juan Mata'nın forma numara tercihinde manidar ayrıntı!
Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata'nın forma numarası 64 olarak belirlendi.
Galatasaray'ın, Manchester United'dan kadrosuna kattığı Juan Mata'nın forma numarası belli oldu.
İspanyol yıldız, Galatasaray'da 64 numaralı formayı terletecek. 34 yaşındaki futbolcunun bu tercihinin nedeni ise ebeveynlerinin 1964 doğumlu olması.
Geçen yıl annesini kaybeden Mata, 64 numaralı formayı anne ve babası için giyecek.
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