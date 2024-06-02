Jude Bellingham: 'Mbappe gelirse inanılmaz olur'

Real Madrid forması giyen Jude Bellingham, Borussia Dortmund maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 09:30
Jude Bellingham: 'Mbappe gelirse inanılmaz olur'
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Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Real Madrid'de yıldız futbolcu Jude Bellingham, Borussia Dortmund maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Jude Bellingham, "Carlo Ancelotti bende sahip olduğumu bilmediğim potansiyeli ortaya çıkardı. Şu an inanılmaz mutluyum" dedi. 

Sözlerine devam eden yıldız isim Kroos'la ilgili, "Toni Kroos her zaman idmanlarda ilk sırada yer alıyordu. Onunla birlikte olmak bir zevkti" ifadelerini kullandı. 

Mbappe'nin olası Real Madrid'e transferiyle de ilgili konuşan Jude Bellingham, "Eğer Mbappe gelirse bu inanılmaz olur. Kylian Mbappe bizi başka bir seviyeye çıkarır" sözlerini sarf etti. 


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