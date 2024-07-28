Paris 2024'te yelken yarışları ertelendi

Paris 2024'te yelken yarışları yeterli rüzgar olmadığı için ertelendi. Milli yelkenci Merve Vatan, pazartesi günü IQ Foil kategorisinin ikinci gün yarışlarında mücadele edecek.

AA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 20:06
Paris 2024'te yelken yarışları ertelendi
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yelken branşında birinci gün yarışları yeterli rüzgar olmadığı için yapılamadı.

Marsilya Marina'da bugün TSİ 13.00'de başlaması beklenen ve milli sporcu Merve Vatan'ın mücadele edeceği IQ Foil (Rüzgar Sörfü) kategorisinin birinci gün yarışı yeterli rüzgar olmadığı gerekçesiyle ertelendi.

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Beş gün elemelerin devam ettiği yelken yarışlarında, ertelenen birinci günün daha sonraki günlere eklenmesi bekleniyor.

Milli yelkenci Merve Vatan, pazartesi günü IQ Foil kategorisinin ikinci gün yarışlarında mücadele edecek.


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