Berke Saka, Paris 2024'te yarı finale kalamadı
Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 100 metre sırtüstü kategorisinde genel sıralamada 40. olarak yarı final bileti elde edemedi.
Milli sporcu Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 100 metre sırtüstünde yarı finale kalamadı.
Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 100 metre sırtüstü elemeleri yapıldı.
YARI FİNAL HAKKI KAZANAMADI
Milli yüzücü Berke Saka, 55.85'lik derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada ise 40'ıncı basamakta yer alarak yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.
Berke Saka, 200 metre bireysel karışıkta olimpiyat mücadelesini sürdürecek.
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