Berke Saka, Paris 2024'te yarı finale kalamadı

Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 100 metre sırtüstü kategorisinde genel sıralamada 40. olarak yarı final bileti elde edemedi.

AA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 16:48
Berke Saka, Paris 2024'te yarı finale kalamadı
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Milli sporcu Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 100 metre sırtüstünde yarı finale kalamadı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 100 metre sırtüstü elemeleri yapıldı.

YARI FİNAL HAKKI KAZANAMADI

Milli yüzücü Berke Saka, 55.85'lik derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada ise 40'ıncı basamakta yer alarak yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.

Berke Saka, 200 metre bireysel karışıkta olimpiyat mücadelesini sürdürecek.


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