Paris Belediye Başkanı yüzmüştü: Paris 2024'te antrenmanlara Sen Nehri engeli!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon sporcularının Sen Nehri'nde yapmayı planladıkları antrenmanın kirlilik sebebiyle iptal edildiği öğrenildi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon sporcularının Sen Nehri'nde bugün yapmayı planladıkları antrenman, kirlilik sebebiyle iptal edildi.
Dünya triatlon temsilcilerinin açıklamasında, su kalitesinin testlerini yapan kuruluşun raporuna göre nehirde yüzmenin sağlık açısından risk teşkil ettiği belirtildi.
TRİATLON İDMANLARI İPTAL EDİLDİ
Açıklamada, Sen Nehri'nin su kalitesinin testlerde istenilen seviyede çıkmaması üzerine alınan ortak karar doğrultusunda triatlon idmanlarının iptal edildiği bildirildi.
Organizasyonun açılış seremonisi öncesinde başlayan ve dün akşam saatlerine kadar süren yağmur sebebiyle nehrin kirlendiği bilgisi verildi.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, suyun temiz olduğu iddiasıyla 17 Temmuz'da Paris Valisi Marc Guillaume ile Sen Nehri'nde yüzmüştü.
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