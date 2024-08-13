Julian Alvarez kimdir? Atletico Madrid'in yeni transferi Julian Alvarez kaç yaşında, nereli?

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid, Manchester City forması giyen Arjantinli oyuncu Julian Alvarez'i renklerine bağladı. Peki, Julian Alvarez kimdir? Atletico Madrid'in yeni transferi Julian Alvarez kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 11:16
Julian Alvarez kimdir? Atletico Madrid'in yeni transferi Julian Alvarez kaç yaşında, nereli?
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İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Manchester City'de forma giyen 24 yaşındaki golcü Julian Alvarez'i 6 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Peki, Julian Alvarez kimdir? Atletico Madrid'in yeni transferi Julian Alvarez kaç yaşında, nereli?

JULIAN ALVAREZ KİMDİR?

Julián Álvarez 31 Ocak 2000 yılında dünyaya geldi. Álvarez kariyerine ülkesinde River Plate'de başladı. Arjantin'in 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takımının yanı sıra 2022-23 sezonunda kıtasal üçlemeyi kazanan Manchester City takımının da önemli bir üyesiydi ve aynı sezonda üçleme ve Dünya Kupası kazanan ilk oyuncu oldu.


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