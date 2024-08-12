Renaldo Cephas kimdir? Ankaragücü'nün kayıp futbolcusu Renaldo Cephas kaç yaşında, nereli?
1.Lig takımlarından Ankaragücü'nde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşanıyor. Başkent ekibinin son maçın kadrosuna yazdığı Renaldo Cephas kayboldu. Peki, Renaldo Cephas kimdir? Ankaragücü'nün kayıp futbolcusu Renaldo Cephas kaç yaşında, nereli?
TFF 1.Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşanıyor. Sezona 2-0'lık Şanlıurfaspor galibiyetiyle başlayan Ankaragücü, Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas'a hiçbir şekilde ulaşamıyor. Peki, Renaldo Cephas kimdir? Ankaragücü'nün kayıp futbolcusu Renaldo Cephas kaç yaşında, nereli?
RENALDO CEPHAS KİMDİR?
Renaldo Showayne Cephas 8 Aralık 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Cephas, Jamaika kulüpleri Allman/Woodford FC ve Molynes United'ın genç yeteneklerindendir ve profesyonel kariyerine 2019 yılında Jamaika Ulusal Premier Ligi'nde Arnett Gardens ile başladı. 6 Temmuz 2022'de Makedonya kulübü Shkupi'ye transfer oldu ve onlarla ilk sezonunda 29 lig maçında 11 gol attı. Temmuz 2022'de, 14 Haziran 2023'te FC Hegelmann'a karşı 5-0'lık Avrupa Konferans Ligi galibiyetinde Shkupi adına 4 gol attı. 8 Ağustos 2023'te Türkiye Süper Ligi kulübü Ankaragücü'ne transfer oldu.
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