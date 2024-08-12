Yayınlanma: 12.08.2024 - 22:41

Güncelleme: 12.08.2024 - 22:41

TFF 1.Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşanıyor. Sezona 2-0'lık Şanlıurfaspor galibiyetiyle başlayan Ankaragücü, Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas'a hiçbir şekilde ulaşamıyor. Peki, Renaldo Cephas kimdir? Ankaragücü'nün kayıp futbolcusu Renaldo Cephas kaç yaşında, nereli?

RENALDO CEPHAS KİMDİR?

Renaldo Showayne Cephas 8 Aralık 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Cephas, Jamaika kulüpleri Allman/Woodford FC ve Molynes United'ın genç yeteneklerindendir ve profesyonel kariyerine 2019 yılında Jamaika Ulusal Premier Ligi'nde Arnett Gardens ile başladı. 6 Temmuz 2022'de Makedonya kulübü Shkupi'ye transfer oldu ve onlarla ilk sezonunda 29 lig maçında 11 gol attı. Temmuz 2022'de, 14 Haziran 2023'te FC Hegelmann'a karşı 5-0'lık Avrupa Konferans Ligi galibiyetinde Shkupi adına 4 gol attı. 8 Ağustos 2023'te Türkiye Süper Ligi kulübü Ankaragücü'ne transfer oldu.