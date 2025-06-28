Jürgen Klopp'tan Kulüpler Dünya Kupası'na sert tepki: 'Futbolda uygulanan en kötü fikir'

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Red Bull futbol organizasyonunun başına geçen Jürgen Klopp, 2025'te ilk kez düzenlenen yeni formatlı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na sert tepki gösterdi.

Alman teknik direktör, bu turnuvanın futbol adına büyük bir hata olduğunu söyledi.

"FUTBOLDA UYGULANAN EN KÖTÜ FİKİR"

Alman futbol insanı eleştirilerine "Oyuncular, gelecek sezon daha önce hiç yaşamadıkları sakatlıklarla karşılaşabilir. Bu yoğun tempoya dayanamazlar" sözleriyle FIFA'ya yüklenerek devam etti.

Yoğun maç takviminin futbolcular üzerindeki etkisine dikkat çeken Klopp, turnuva trafiğinin sürdürülemez olduğunu vurguladı:

"Geçen yıl Copa America ve Avrupa Şampiyonası vardı, bu yıl Kulüpler Dünya Kupası var. Gelecek yıl ise Dünya Kupası oynanacak. Bu tempo, oradaki oyuncular için ne fiziksel ne de zihinsel olarak gerçek bir iyileşme anlamına geliyor."