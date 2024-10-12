Eski oyuncusundan Klopp'a flaş sözler!
Borussia Dortmund'un eski oyuncularından Kevin Grosskreutz, Jürgen Klopp'un Red Bull projesini kabul etmesini değerlendirdi.
Alman teknik direktör Jürgen Klopp, sürpriz bir kararla Red Bull'un yeni "Küresel Futbol Başkanı" görevini kabul etti.
Klopp'un bu kararını Borussia Dortmund'dan eski öğrencisi Kevin Grosskreutz değerlendirdi.
Grosskreutz, "Açıkçası bir taraftar olarak bunun berbat olduğunu düşünüyorum. Ama arkadaş olarak alınan kararları kabul etmek zorundasınız. Konuştuğumuzda böyle bir kararın b.ktan olduğunu düşündüğümü söyleyeceğim!" ifadelerini kullandı.
Red Bull projesinin başına geçen Klopp, yeni görevine 2025 yılı itibariyle başlayacak.
Etiketler: #jurgen klopp #Kevin Grosskreutz #Red Bull
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