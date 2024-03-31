Jürgen Klopp'tan galibiyet açıklaması: 'Kolay olmadı ama...'

İngiltere Premier Lig'de kendi sahasında ağırladığı Brighton'ı 2-1 mağlup eden Liverpool'da Alman teknik direktör Jürgen Klopp, maçın ardından konuştu. Klopp, "Akıllı oynamamız ve akıllı savunma yapmamız çok iyi. Kolay olmadı ama Brighton'a karşı daha çok zorlandığımız maçlar oldu" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 21:42
Jürgen Klopp'tan galibiyet açıklaması: 'Kolay olmadı ama...'
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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Brighton'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Klopp yaptığı açıklamada, "Kaybetmemek harika oldu. 4-5 gol farkla kazanmak isterdim. Ama bu De Zerbi'nin Brighton'ına karşı oynadığımız en iyi maçtı" dedi.

"KAZANMAYI HAK ETTİK"

Deneyimli teknik direktör, "Akıllı oynamamız ve akıllı savunma yapmamız çok iyi. Kolay olmadı ama Brighton'a karşı daha çok zorlandığımız maçlar oldu. Brighton'ın kalitesi inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Jürgen Klopp ayrıca, "Kazanmayı hak ettik. İstediğimiz de buydu. Bizim için iyi bir durum" diye konuştu.


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