Liverpool'dan Xabi Alonso kararı: Tavrı sonrası rota değişti!
Sezon sonu Jürgen Klopp ile yollarını ayıracak Liverpool'da teknik direktör arayışları sürüyor. Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'de 1 yıl daha kalacağı iddiaları sonrası Liverpool'da rota yeni bir isme yöneldi.
Jürgen Klopp'un sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıklamasının ardından Teknik Direktör
arayışlarına başlayan İngiliz ekibinde listenin ilk sırasında Xabi Alonso yer alıyordu.
XABI ALONSO, BAYER LEVERKUSEN'DE KALIYOR
NTV Spor'un Times'tan aktardığı habere göre Xabi Alonso 1 yıl daha Bayer Leverkusen'de kalma kararı aldı. İspanyol yıldızın kararını kısa süre içinde açıklayacağı vurgulandı.
2025 yılında Xabi Alonso'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi de yürürlüğe girecek.
LIVERPOOL ROTASINI AMORIM'E KIRDI
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Liverpool da rotasını Xabi Alonso'dan Ruben Amorim'e kırdı.
Fabrizio Romano, Sporting'i çalıştıran 39 yaşındaki Portekizli teknik adamın, Liverpool'un en büyük adaylarından biri olduğunu belirtti.
4 yılı aşkın süredir Sporting'i çalıştıran Amorim, Portekiz ekibiyle çıktığı 202 maçta 141 galibiyet, 30 beraberlik ve 31 yenilgi alarak maç başına 2.24 puan ortalaması yakaladı.
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