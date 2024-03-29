Liverpool'dan Xabi Alonso kararı: Tavrı sonrası rota değişti!

Sezon sonu Jürgen Klopp ile yollarını ayıracak Liverpool'da teknik direktör arayışları sürüyor. Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'de 1 yıl daha kalacağı iddiaları sonrası Liverpool'da rota yeni bir isme yöneldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:31
Liverpool'dan Xabi Alonso kararı: Tavrı sonrası rota değişti!
Abone Ol google-news

Jürgen Klopp'un sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıklamasının ardından Teknik Direktör 

arayışlarına başlayan İngiliz ekibinde listenin ilk sırasında Xabi Alonso yer alıyordu.

XABI ALONSO, BAYER LEVERKUSEN'DE KALIYOR

NTV Spor'un Times'tan aktardığı habere göre Xabi Alonso 1 yıl daha Bayer Leverkusen'de kalma kararı aldı. İspanyol yıldızın kararını kısa süre içinde açıklayacağı vurgulandı.

2025 yılında Xabi Alonso'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi de yürürlüğe girecek.

LIVERPOOL ROTASINI AMORIM'E KIRDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Liverpool da rotasını Xabi Alonso'dan Ruben Amorim'e kırdı.

Fabrizio Romano, Sporting'i çalıştıran 39 yaşındaki Portekizli teknik adamın, Liverpool'un en büyük adaylarından biri olduğunu belirtti.

4 yılı aşkın süredir Sporting'i çalıştıran Amorim, Portekiz ekibiyle çıktığı 202 maçta 141 galibiyet, 30 beraberlik ve 31 yenilgi alarak maç başına 2.24 puan ortalaması yakaladı.


liverpool haberleri Xabi Alonso haberleri Ruben Amorim haberleri

İlgili Haberler

Xabi Alonso, Liverpool için kararını verdi!

Xabi Alonso, Liverpool için kararını verdi!
FA Cup'ta inanılmaz karşılaşma: Manchester United son dakikada Liverpool'u yıktı!

FA Cup'ta inanılmaz karşılaşma: Manchester United son dakikada Liverpool'u yıktı!
Liverpool'dan sahasında gol yağmuru!

Liverpool'dan sahasında gol yağmuru!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

2 Nisan'daki genel kurul öncesi çağrı: 'Fenerbahçe’nin geleceği adına...'

2 Nisan'daki genel kurul öncesi çağrı: 'Fenerbahçe’nin geleceği adına...'
Xabi Alonso, Liverpool için kararını verdi!

Xabi Alonso, Liverpool için kararını verdi!
Carlos Vinicius'tan Kasımpaşa maçı itirafı: 'Galatasaray'ı şampiyon yapan gol...'

Carlos Vinicius'tan Kasımpaşa maçı itirafı: 'Galatasaray'ı şampiyon yapan gol...'
Bandırma’da sahile ceset vurdu: Kayıp denizcilerden birine mi ait?

Bandırma’da sahile ceset vurdu: Kayıp denizcilerden birine mi ait?
EURO 2024 bileti almışlardı: Polonya'dan Fernando Santos'a piyango!

EURO 2024 bileti almışlardı: Polonya'dan Fernando Santos'a piyango!
Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor

Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor
Konyaspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması: 'Şampiyonu belirlemenin bir gücü...'

Konyaspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması: 'Şampiyonu belirlemenin bir gücü...'
İtalyanlar duyurdu: Galatasaray’da Zaniolo gelişmesi!

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray’da Zaniolo gelişmesi!