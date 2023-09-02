Jürgen Klopp'tan Salah açıklaması: 'Her şey yolunda'

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Al-Ittihad’ın kadrosuna katmak istediği Mısırlı futbolcu Mohamed Salah hakkında açıklamada bulundu. Al-Ittihad’ın Salah için 252 milyon dolar teklif ettiği iddia edilmişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2023 - 14:28
Jürgen Klopp'tan Salah açıklaması: 'Her şey yolunda'
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Liverpool'da Mohamed Salah belirsizliği sürüyor. 

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad’ın 252 milyon dolar teklif ettiği Mohamed Salah’ın Liverpool’a olan bağlılığından şüphe etmediğini söyledi. 

Mısırlı yıldızın satılık olmadığının altını çizen Alman teknik direktör, golcü oyuncunun takımdan ayrılması yönünde herhangi bir endişe duymadığını ifade etti.

Suudi Arabistan’daki transfer döneminin kapanacağı 7 Eylül tarihine kadar Salah’ı transfer edebilmek için her şeyi deneyecek olan Al-Ittihad’ın bu tekliflerinin sonuçsuz kalacağını belirten Klopp, Aston Villa maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında oyuncusunu son derece kararlı gördüğünü ve hem Salah hem de Liverpool için her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

GOAL'ün haberine göre, Klopp’un tüm bu açıklamalarına rağmen 31 yaşındaki Salah’ın Liverpool’un teklifi kabul etmesi halinde Suudi Arabistan’dan gelecek teklifi geri çevirmemesi bekleniyor.


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