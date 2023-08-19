Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp: 'Sonsuz para her zaman problemdir'
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Suudi kulüplerinin transfer politikasını eleştirdi.
Liverpool menajeri Jürgen Klopp, transferde büyük paralar harcayan Suudi transfer piyasasıyla ilgili yorum yaptı.
Alman menajer açıklamasında sonsuz paranın her zaman problem olacağını söyleyerek, "Sonsuz para her zaman problem yaratır, transfer için bir yönetmelik hazırlansa ve sınır getirilse çok iyi olur. Suudi kulüplerinin yaptıkları normal, kimseyi suçlayamam ama paranın sınırsız olması doğru değil" diye konuştu.
LİVERPOOL'DAN ARABİSTAN'A 3 TRANSFER
Liverpool kadrosunda bu sezon Fabinho, Henderson ve Firmino gibi yıldızlar Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.
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