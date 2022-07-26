Juventus, Aaron Ramsey ile yollarını ayırdı

Serie A devi Juventus'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. İtalyan ekibi, 2019 yılından bu yana takımın formasını giyen 31 yaşındaki Galli orta saha Aaron Ramsey'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 21:38
Juventus, Aaron Ramsey ile yollarını ayırdı
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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Galli oyuncusu Aaron Ramsey ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla varılan karşılıklı anlaşmanın ardından sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

İtalya basınına göre, Juventus'ta haftalık 400 bin sterlin kazanan Ramsey, İngiltere Premier Lig veya Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekipleriyle transfer görüşmeleri yapıyor.

Uzun yıllar formasını giydiği Arsenal ile kontratının sona ermesinin ardından Ramsey, 2019 yılında Juventus'a bonservis bedeli ödenmeden transfer olmuştu.

Kariyeri boyunca yaşadığı uzun süreli sakatlık sorunlarıyla gündeme gelen ve geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Rangers'ta 13 maçta 2 kez ağları sarsan Ramsey, Galler Milli Takımı'nda ise 74 karşılaşmada 20 gole imza attı.


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