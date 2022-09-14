Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekip Juventus, kendi sahasında Portekizli kulüp Benfica'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı devam ediyor.
İtalya Serie A ekibi Juventus, kendi sahasında Portekizli kulüp Benfica'yı ağırlayacak.
Saat 22:00'de başlayacak zorlu mücadele TV 8.5'da naklen yayımlanacak.
Juventus, Devler Ligi'nin ilk haftasında Paris Saint-Germain deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Benfica ise kendi sahasında ağırladığı Maccabi Haifa'yı 2-0 mağlup etmişti.
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