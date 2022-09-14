Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekip Juventus, kendi sahasında Portekizli kulüp Benfica'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2022 Çarşamba, 16:47
Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı devam ediyor.

İtalya Serie A ekibi Juventus, kendi sahasında Portekizli kulüp Benfica'yı ağırlayacak.

Saat 22:00'de başlayacak zorlu mücadele TV 8.5'da naklen yayımlanacak.

Juventus, Devler Ligi'nin ilk haftasında Paris Saint-Germain deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Benfica ise kendi sahasında ağırladığı Maccabi Haifa'yı 2-0 mağlup etmişti.


uefa şampiyonlar ligi juventus Benfica Canlı yayın tv 8.5 canlı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler