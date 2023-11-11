Juventus - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin 12. haftasında kendi sahasında Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 12. hafta heyecanı yaşanıyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
JUVENTUS - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Piccinini'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Juventus, ligde oynadığı son maçta Fiorentina deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Cagliari ise kendi sahasında ağırladığı Genoa'yı 2-1 mağlup etmişti.
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