Juventus - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin 12. haftasında kendi sahasında Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 13:26
Juventus - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 12. hafta heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

JUVENTUS - CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

JUVENTUS - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Piccinini'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus, ligde oynadığı son maçta Fiorentina deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Cagliari ise kendi sahasında ağırladığı Genoa'yı 2-1 mağlup etmişti.


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