Cumhuriyet Gazetesi Logo
Juventus deplasmanda kayıp: Galibiyet hasreti 5 maça çıktı!

Juventus deplasmanda kayıp: Galibiyet hasreti 5 maça çıktı!

27.10.2025 10:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Juventus deplasmanda kayıp: Galibiyet hasreti 5 maça çıktı!

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lazio'ya 1-0 mağlup oldu.

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio, sahasında Juventus'u konuk etti.

Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Lazio, 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Lazio'ya galibiyeti getiren golü 9. dakikada Toma Basic kaydetti.

Image

Juventus'ta yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonuçla birlikte Lazio, 2 maç aranın ardından kazanarak puanını 11'e yükseltti ve 10. sırada haftaya kapattı.

Öte yandan Juventus'un ise bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi ve 12 puan ile 8. sırada yer aldı. Juventus ligde son olarak sahasında Inter'i 4-3 mağlup etmişti.

Ligde gelecek hafta Lazio, Pisa'ya konuk olacak. Juventus, Udinese'yi konuk edecek.

İlgili Konular: #lazio #juventus #Kenan Yıldız

İlgili Haberler

İtalyanlar duyurdu: Maça saatler kala Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
İtalyanlar duyurdu: Maça saatler kala Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Arda Güler'in takımı Real Madrid ile karşılaşacak. İtalyan basını, maça saatler kala Juventus'un Kenan Yıldız hakkındaki kararını okuyucularına duyurdu.
Juventus ve Barcelona maçları öncesi... Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı!
Juventus ve Barcelona maçları öncesi... Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! Real Madrid'de son maçta yedekten gelerek oyuna dahil olan Arda Güler'in, El Clasico ve Juventus maçlarında ilk 11'de görev yapacağı iddia edildi.
Juventus, Daniele Rugani'nin sözleşmesini 2028'e kadar uzattı!
Juventus, Daniele Rugani'nin sözleşmesini 2028'e kadar uzattı! Juventus, İtalyan savunmacı Daniele Rugani'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.