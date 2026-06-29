Juventus Dusan Vlahovic kararını açıkladı: 'Önemli bir oyuncu ama...'

Adı Beşiktaş ile anılan Dusan Vlahovic ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sırp golcünün Juventus dönemi resmen sona erdi. İtalyan devi, yıldız futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini resmen açıkladı.

"PLANLARIMIZ ARASINDA YER ALMIYOR"

Fabrizio Romano'ya konuşan Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, "Dusan Vlahovic önemli bir oyuncu ama planlarımız arasında yer almıyor" diyerek kulüpte alınan kararı duyurdu.

168 MAÇTA 84 GOLE KATKI

2021-22 sezonunun devre arasında Fiorentina'dan 85 milyon Euro karşılığında transfer edilen Dusan Vlahovic, Juventus'ta 168 maçta 68 gol atarken 16 asist yaptı.