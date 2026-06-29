Cumhuriyet Gazetesi Logo
Juventus Dusan Vlahovic kararını açıkladı: 'Önemli bir oyuncu ama...'

Juventus Dusan Vlahovic kararını açıkladı: 'Önemli bir oyuncu ama...'

29.06.2026 21:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Juventus Dusan Vlahovic kararını açıkladı: 'Önemli bir oyuncu ama...'

İtalya 1. Futbol Ligi ekibi Juventus'un CEO'su Giovanni Carnevali, 26 yaşındaki Sırp golcü Dusan Vlahovic'in kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Adı Beşiktaş ile anılan Dusan Vlahovic ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sırp golcünün Juventus dönemi resmen sona erdi. İtalyan devi, yıldız futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini resmen açıkladı.

Image

"PLANLARIMIZ ARASINDA YER ALMIYOR"

Fabrizio Romano'ya konuşan Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, "Dusan Vlahovic önemli bir oyuncu ama planlarımız arasında yer almıyor" diyerek kulüpte alınan kararı duyurdu.

168 MAÇTA 84 GOLE KATKI

2021-22 sezonunun devre arasında Fiorentina'dan 85 milyon Euro karşılığında transfer edilen Dusan Vlahovic, Juventus'ta 168 maçta 68 gol atarken 16 asist yaptı.

İlgili Konular: #transfer #juventus #Dusan Vlahovic

İlgili Haberler

Alman basını duyurdu: Alexander Nübel'in menajerinden Beşiktaş iddialarına yanıt!
Alman basını duyurdu: Alexander Nübel'in menajerinden Beşiktaş iddialarına yanıt! Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki file bekçisi Alexander Nübel'in menajeri, Alman kalecinin Beşiktaş'a transferi iddiası üzerine bir açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı!
Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı! Beşiktaş Kulübü, futbol takımlarının 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları düzenlenen bir etkinlikle tanıttı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımla ilk çalışmasına çıktı.