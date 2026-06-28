Alman basını duyurdu: Alexander Nübel'in menajerinden Beşiktaş iddialarına yanıt!

Beşiktaş, transfer gündeminde yer alan Alman kaleci Alexander Nübel için temaslarını sürdürüyor.

Alman basınından Sky DE'nin haberine göre, Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf, cumartesi günü Alexander Nübel ve oyuncunun menajeri Stefan Backs ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamazken, Alman kalecinin kararını en geç pazartesi ya da salı günü vermesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Haberde, siyah-beyazlıların Nübel'e bonuslarla birlikte sezon başına net 5 milyon Euro'ya kadar ulaşan bir maaş teklif ettiği belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş'ın Bayern Münih'e yaptığı teklifin 5 milyon Euro'su garanti, 5 milyon Euro'su bonus olmak üzere toplam 10 milyon Euro olduğu aktarıldı.

BAYERN MUNIH'İN GELİR BEKLENTİSİ

Ancak Bayern Münih'in bu teklifi reddettiği ve Alman devinin bonservis için 20 milyon Euro'ya kadar çıkan bir gelir beklentisi içinde olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl'in, yaklaşık 2-3 hafta önce Nübel'in menajerlik şirketine önemli bir mesaj ilettiği kaydedildi. Eberl'in, Alman kaleciye 20 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampına katılmaması gerektiğini bildirdiği ve kulübün planının bu tarihten önce oyuncuya yeni bir takım bulmak olduğu aktarıldı.

MENAJERİNDEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Alexander Nübel'in menajeri Stefan Back da Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı.

Back, "Onun geleceği için doğru kararı vereceğiz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, Beşiktaş'ın onu kadrosuna katmak için kararlı olduğu" dedi.