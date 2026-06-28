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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı

28.06.2026 20:49:00
Güncellenme:
AA
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımla ilk çalışmasına çıktı.

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Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezonun ilk antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirdi.

Takımla ilk çalışmasına çıkan İtalyan teknik adam, antrenmandan önce futbolcularla kısa bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın ardından kısa süreli koşular yapan siyah-beyazlılar, daha sonra pas çalışmaları üzerinde durdu.

İlk 20 dakikası basına açık yapılan idmanı Beşiktaşlı oyuncular, top kapma çalışmalarıyla tamamladı.

Antrenmana izinli olan Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh katılmadı. Wilfred Ndidi, Felix Uduokhai ve Junior Olaitan'ın ise birkaç gün içinde takıma dahil olacağı öğrenildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi Fildişi Sahili ile son 32 turuna yükselme başarısı gösteren Emmanuel Agbadou da eksikler arasında yer aldı.

Yeni sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç, antrenmanda yer almadı.

Öte yandan, futbol direktörü Önder Özen ile futbol teknik ve scouting direktörü Eduard Graf, çalışmayı beraber takip etti.

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