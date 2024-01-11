Juventus - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, İtalya Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında Frosinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:01
Juventus - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Kupası Çeyrek Finali heyecanı sürüyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, sahasında Eusebio Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.

JUVENTUS - FROSİNONE MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

JUVENTUS - FROSİNONE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Juan Sacchi'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Juventus, İtalya Kupası Son 16 Turu'nda sahasında Salernitana'yı 6-1 mağlup etmişti.

Frosinone ise Napoli deplasmanından 4-0'lık skorla ayrılmıştı. 


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