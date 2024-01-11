Juventus - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus, İtalya Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında Frosinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İtalya Kupası Çeyrek Finali heyecanı sürüyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, sahasında Eusebio Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - FROSİNONE MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
JUVENTUS - FROSİNONE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Juan Sacchi'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Juventus, İtalya Kupası Son 16 Turu'nda sahasında Salernitana'yı 6-1 mağlup etmişti.
Frosinone ise Napoli deplasmanından 4-0'lık skorla ayrılmıştı.
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