Juventus, 90+1'de hayat buldu

Juventus, Salernitana deplasmanında geri gelip 2-1 kazandı ve Inter'i takibini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 00:12
Juventus, 90+1'de hayat buldu
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İtalya Serie A'nın 19. haftasında Salernitana ile Juventus karşı karşıya geldi. Stadio Arechi'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Juventus 2-1'lik skorla kazandı.

Salernitana 39. dakikada Giulio Maggiore'nin golüyle öne geçti. 1-0 biten ilk yarının ardından Maggiore, 53. dakikada çift sarı kartla oyundan ihraç edildi.

Juventus, 65. dakikada Samuel Iling Junior'un golüyle eşitliği sağladı. Dusan Vlahovic, 90+1. dakikada Juventus'a galibiyeti getirdi.

Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve 68 dakika sahada kaldı.

Lider Inter'i takibini sürdüren Juventus, 46 puana yükseldi ve zirveyle arasındaki 2 puanlık farkı korudu. Salernitana ise 12 puanla son sırada kaldı.

Juventus, gelecek hafta Sassuolo'yu ağırlayacak. Salernitana ise Napoli deplasmanında çıkış arayacak.


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