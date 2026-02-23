Juventus-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunda son 16 takım arasına kalan takımlar bu hafta belli olacak.

24 ve 25 Şubat tarihlerinde oynanacak play-off rövanş maçlarının ardından son 16'ya adını yazdıran 8 takım daha netleşecek.

Play-off ilk maçında Juventus'u Rams Park'ta konuk eden Galatasaray, İtalyan ekibini 5-2 mağlup ederek tur kapısını aralamıştı. Sarı-kırmızılılar, 25 Şubat Çarşamba günü, son 16 için İtalya'da sahaya çıkacak.

HAKEMLER BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Juventus'la deplasmanda oynayacağı maç öncesinde UEFA, karşılaşmada görev alacak hakemleri açıkladı.

UEFA'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus-Galatasaray maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.

Joao Pinheiro'nun yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Joao Gonçalves, VAR'da Tomasz Kwiatkowski ve AVAR'da Jerome Brisard yer alacak.

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off'undaki Juventus-Galatasaray maçı 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

İtalya'daki mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.