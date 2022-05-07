Juventus, Genoa karşısında son dakikalarda gelen gollerle yıkıldı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında Juventus, deplasmanda Genoa'ya son anlarda yediği iki golle mağlup oldu.
Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda yapılan maçta üst sıralardaki Juventus ile kümede kalma mücadelesi veren Genoa karşılaştı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçta konuk takım Juventus, 48. dakikada Arjantinli golcüsü Paulo Dybala ile öne geçti: 0-1.
Maçın son anlarına girilirken iki takım da karşılıklı gol fırsatları yakalarken, 87. dakikada ev sahibi ekipten Albert Gudmundsson, beraberlik golünü attı: 1-1.
90+6. dakikada Genoa bir penaltı atışı kazandı ve atışı gole çeviren Domenico Criscito, Genoa'yı 2-1 üstün duruma getirdi ve bu gol karşılaşmanın skorunu da belirledi.
UMUTLARINI SÜRDÜRDÜ
Juventus'u 2-1 yenen Genoa, bu kritik galibiyetle kümede kalma umutlarını ligde kalan iki haftaya taşıdı. Ligde 19. sırada yer alan Genoa, bu galibiyetle puanını 28'e yükseltti.
Juventus ise bu sezonki 7. yenilgisini alırken, haftayı puansız kapattı. 69 puanlı Juventus 4. sırada bulunuyor.
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