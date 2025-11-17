Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.11.2025 15:39:00
Cumhuriyet Spor
Juventus geri çağırdı... TFF'den Kenan Yıldız kararı!

Milli ara dönüşü yoğun bir fikstüre girecek olan Juventus'un Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Kenan Yıldız'ın geri dönmesi için talepte bulunduğu, İtalyan ekibinin talebinin ise TFF tarafından reddedildiği iddia edildi.

A Milli Takım'ın İspanya ile oynayacağı maç öncesi Juventus'tan Kenan Yıldız için özel bir talep geldi. TFF ile iletişime geçen İtalyan ekibinin talebi kabul edilmedi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti, milli ara sonrası yoğun bir fikstüre girileceği için Kenan Yıldız'ı dinlendirmek istiyor. İtalyan ekibi bu nedenle, TFF'ye Kenan Yıldız'ın erken gönderilmesi talebinde bulundu ancak onay çıkmadı.

Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 18 maçta 6 gol-6 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösterilen 20 yaşındaki futbolcunun Juventus ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

