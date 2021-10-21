Juventus kaptanı Chiellini, sezon başındaki puan kayıplarını Ronaldo'ya bağladı

21 Ekim 2021 Perşembe, 17:31

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un takım kaptanı Giorgio Chiellini, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun siyah-beyazlı takımdan sezon başlamadan ayrılması gerektiğini, geç ayrılığın takımın lige hazırlanışını etkilediğini belirtti.

Chiellini, Serie A'nın yayıncı kuruluşu DAZN'a verdiği röportajda, Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılığını değerlendirdi.

Ronaldo'nun takımdan ayrılacağını hissettiklerini belirten Chiellini, "Cristiano'nun, onun için oynayacak bir takıma gitme zamanının geldiğini hissediyorduk. Ben onun yazın ayrılmasını bekliyordum." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli stoper, Ronaldo için "Tabii kalsaydı bizim için bir katma değer olurdu. Ama bu şekilde geç gelen vedası bizim için de bir şok oldu. Takımdan daha önce ayrılsaydı, bizim için de daha iyi olurdu çünkü sezona daha iyi hazırlanabilirdik. Biz ilk maçlarda bunun bedelini ödedik." ifadelerini kullandı.



Portekizli yıldız Ronaldo, Juventus'un Udinese ile deplasmanda karşılaştığı 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçının 60. dakikasında oyuna dahil olmuştu. Ronaldo, bu maçın ardından İngiltere'de daha önce de formasını giydiği Manchester United takımına transfer olmuştu.

Sezona ilk 4 haftada galibiyet alamadan giriş yapan Juventus, ligde son 4 haftada üst üste aldığı 4 galibiyetle yeniden üst sıralara yaklaşmış durumda.