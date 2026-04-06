Emirhan Başyiğit'ten Sivasspor'a kötü haber!

Emirhan Başyiğit'ten Sivasspor'a kötü haber!

6.04.2026 20:03:00
Emirhan Başyiğit'ten Sivasspor'a kötü haber!

TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, Esenler Erokspor maçında sakatlanan Emirhan Başyiğit'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un dün Esenler Erokspor ile oynadığı maçta sakatlanan Emirhan Başyiğit'in omuz başında çökme kırığı tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Emirhan Başyiğit'in maçta sağ omuz ekleminin çıktığı ve kendiliğinden yerine oturduğu belirtilerek, "Oyuncunun yapılan kontroller sonucunda sağ omuz başında çökme kırığı ve anterior labrum yırtığı tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup rehabilitasyon süreci yakından takip edilmektedir" denildi.

İlgili Haberler

Göztepe maçı öncesi Okan Buruk'tan 'konsantrasyon' paylaşımı!
Göztepe maçı öncesi Okan Buruk'tan 'konsantrasyon' paylaşımı! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çarşamba günü Göztepe ile oynayacakları maç öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Atalanta, Lecce deplasmanında zorlanmadı!
Atalanta, Lecce deplasmanında zorlanmadı! Atalanta, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lecce'yi 3-0 mağlup etti.
Tahliye edilmişti: Mert Hakan Yandaş'tan açıklama!
Tahliye edilmişti: Mert Hakan Yandaş'tan açıklama! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki futbolcusu Mert Hakan Yandaş, bahis soruşturmasında tutuklanmasının ardından görülen duruşmada tahliye edilmişti. Mert Hakan Yandaş, sürece dair sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.