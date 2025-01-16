Juventus, Kolo Muani transferinde sona yakın!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:34

Güncelleme: 16.01.2025 - 10:34

Juventus, Paris Saint Germain'den Kolo Muani'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.

26 yaşındaki futbolcu, transferi tamamlamak için Torino'ya gitti. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

L'Equipe'te yer alan haberde Muani'nin sağlık kontrollerinin ilk bölümünün dün akşam yapıldığı, ikinci bölümün ise bugün gerçekleştirileceği kaydedildi.

İki kulübün transferle ilgili tüm şartlarda anlaşma sağladığı, Muani'nin sezon sonuna kadar Juventus'ta forma giyeceği ve herhangi bir satın alma opsiyonunun bulunmayacağı ifade edildi.

Bu sezon PSG formasıyla 14 maça çıkan Fransız futbolcu 2 gol ve 1 asist kaydetti.