Juventus küme düşme ihtimaliyle karşı karşıya

29 Kasım 2021 Pazartesi, 17:38

İtalya Tüketici Koruma Hakları Federasyonu CODACONS, Juventus'un transfer hareketlerindeki yasadışı faaliyetler ve bu faaliyetlerden kazancı nedeniyle Serie B'ye düşürülmesini ve illegal faaliyetlerin yaşandığı sezonlardaki şampiyonluklarının alınmasını istedi.

İtalya Olimpiyat Birliği ile birlikte çalışan CODACONS Başkanı Marco Donzelli, Juventus'un transferdeki usulsüzlükleri iddialarıyla ilgili konuştu.

Football Italia'nın haberinde aktardığına göre; Donzelli, "Potansiyel olarak yasadışı operasyonların gölgesinde kazanılan şampiyonluklar iptal edilmeli. Suçlamalar çok ciddi ve son sezonları da etkiliyor. Son yıllarda gerçek bir Juventus hakimiyeti yaşandı. Juventus, bu tür operasyonlarla rakip kulüplere karşı gayrımeşru bir şekilde avantaj kazandıysa hem şampiyonlukları elinden alınmalı hem de bir lig aşağı düşürülmeli." dedi.

CODACONS Başkanı Donzelli, Juventus'un rekabete müdahale etmesinin tespit edilmesi halinde lig düşürülmesi için başvuracaklarını belirterek, "Juventus, bu tür faaliyetler ile piyasa rekabetine müdahale etmişse sorumlulara yaptırım uygulanmalıdır. Bireysel sorumlulukların ötesinde kulüp de cezadan muaf olmayacak. Milyonlarca futbol taraftarını ve futbol tüketicisini korumak için Antitröst ve Federal Savcılığa, Juventus'un Serie B'ye düşürülmesi ve potansiyel yasadışı operasyonlarla elde ettiği şampiyonlukların iptali için bir şikayet sunacağız." ifadelerini kullandı.

JUVENTUS 2006'DA DA KÜME DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

İtalyan futbolunda temiz eller operasyonu (Calciopoli), 2006 Dünya Kupası öncesi mayıs ayında başladı. Napoli savcılığının başlattığı ve tüm ülkeye yayılan araştırma sonrasında elde edilen telefon kayıtları, Juventus kulübünde üst düzey yönetici olarak görev yapan Luciano Moggi ve Antonio Giraudo'nun başını çektiği bir çetenin İtalya Serie A'da hakem atamalarına etki ettikleri ve talep ettikleri hakemleri kendi maçlarına atanmalarına sağladıkları tespit edildi.

Toplam 39 maç dava konusu olurken, Milan, Fiorentina, Lazio ve Reggina da Juventus ile birlikte suçlanan kulüpler oldu. İtalyan Milli Takımı, Almanya'da Dünya Kupası'nı kaldırırken, mahkeme ülke tarihinin en ağır cezalarını açıkladı. Sonra tahkim kurulunda hafifleten cezalar Juventus'u, ikinci lige düşürülmesini önleyemedi. Juventus, ikinci ligde sezona eksi 9 puanla başladı.