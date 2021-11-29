29 Kasım 2021 Pazartesi, 15:32

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı. Dün hayata gözlerini yuman Mustafa Cengiz’in cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde, ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı’na defnedildi. Cengiz’in cenazesine Mustafa Cengiz’in ailesinin yanı sıra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim ile spor, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Faruk Süren, Adnan Polat, Dursun Özbek de cenazeye katılan isimler arasında yer aldı.

SON KEZ STADYUMA GÖTÜRÜLDÜ

Mustafa Cengiz’in naaşı Maslak’ta bulunan hastaneden alındıktan sonra ilk olarak Seyrantepe’de bulunan Ali Sami Yen Stadı’na götürüldü. Son kez stadyuma götürülen cenaze, ardından Altunizade’de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’ne getirildi. Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz, burada kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedildi. Mustafa Cengiz’in Galatasaray Başkanı olduğu süreçte ikinci başkan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak, cenaze namazı için camiye ilk gelen isimlerden olurken, merhumun naaşını da cenaze arabasına kadar taşıdı.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğan Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğrenimini doğduğu yerde aldı. Gaziantep Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine (Mülkiye) giren Cengiz, buradan mezun olduktan sonra Köy-Koop Merkez Birliğinde kurucu uzman olarak görev yaptı, daha sonra TANSA Genel Müdürlüğü yaptı.

Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikasında genel başkanlık yapan Cengiz, İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevini üstlendi.

Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yapan Mustafa Cengiz, 20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray başkanı seçildi.

Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde Galatasaray, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Süper Lig'de şampiyonlunu kazandı. Sarı Kırmızılılar, 2018-19 Türkiye Kupası'nda ve 2019 Türkiye Süper Kupası'nda mutlu sona ulaştı.