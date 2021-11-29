Mustafa Cengiz'in yaşamını yitirmesinin ardından Galatasaray'da bayraklar yarıya indirildi
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in yaşamını yitirmesinin ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bayraklarını yarıya indirdi.
Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı. Dün hayata gözlerini yuman Mustafa Cengiz’in cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde, ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı’na defnedildi.
Cengiz'in cenaze törenine ailesinin yanı sıra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim ile spor, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Cengiz'in vefatının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bayrakları yarıya indirdi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu#KalbimizdesinMustafaCengiz pic.twitter.com/emHjqMdUtQ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 29, 2021
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