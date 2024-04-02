Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus, İtalya Kupası Yarı Final mücadelesinde sahasında Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, sahasında Igor Tudor'un ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
JUVENTUS - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma Trtspor.com.tr'den naklen yayımlanacak.
Juventus, kupada oynadığı çeyrek final maçında sahasında Frosinone'yi 4-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.
Lazio ise çeyrek finalde kendi sahasında ağırladığı Roma'yı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.
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