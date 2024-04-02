Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, İtalya Kupası Yarı Final mücadelesinde sahasında Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:04
Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. 

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, sahasında Igor Tudor'un ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

JUVENTUS - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

JUVENTUS - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma Trtspor.com.tr'den naklen yayımlanacak.

Juventus, kupada oynadığı çeyrek final maçında sahasında Frosinone'yi 4-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.  

Lazio ise çeyrek finalde kendi sahasında ağırladığı Roma'yı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. 


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