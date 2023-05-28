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Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında kendi sahasında Milan'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 11:26
Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 37. hafta heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Stefano Pioli'nin takımı Milan'ı ağırlayacak.

JUVENTUS - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

JUVENTUS - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus ligde oynadığı son maçta Empoli deplasmanından 4-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Milan ise kendi evinde ağırladığı Sampdoria'yı 5-1 mağlup etmişti.


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