Juventus, Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı!

21.09.2025 09:36:00
Serie A'nın 4. haftasında Hellas Verona ile Juventus 1-1 berabere kaldı. Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncular Kenan Yıldız ve Victor Nelsson 90 dakika sahada kaldı.

Serie A'nın 4. haftasında Hellas Verona sahasında Juventus'u ağırladı.

Marc'Antonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maç 1-1 bitti.

Konuk ekip 19. dakikada Francisco Conceiçao'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Hellas Verona 44. dakikada Gift Orban'ın penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Takımlar devreye berabere girdi.

Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar 1'er puanla sahada ayrıldı.

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakikada sahada kaldı.

Hellas Verona'da Galatasaray'dan kiralık olarak gelen Victor Nelsson maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'tan kiralık olarak gelen Al Musrati yedek kulübesinde forma şansı bekledi ancak bulamadı.

Bu sonuçla beraber Hellas Verona maç fazlasıyla 3 puanla 15. sırada yer alırken, Juventus ise maç fazlasıyla

Ligin sonraki haftasında Hellas Verona, deplasmanda Roma ile karşılaşacak. Juventus ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

