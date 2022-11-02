Juventus - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, kendi sahasında Fransız ekip Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlanıyor.
İtalyan ekip Juventus, H Grubu'ndaki son maçında kendi evinde Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.
JUVENTUS - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak.
JUVENTUS - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande'nin yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Juventus, gruptaki 5. maçında Benfica deplasmanından 4-3'lük mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Paris Saint-Germain ise kendi sahasında ağırladığı Maccabi Haifa'yı 7-2 mağlup etmişti.
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