Juventus - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, kendi sahasında Fransız ekip Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2022 Çarşamba, 11:06
Juventus - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlanıyor.

İtalyan ekip Juventus, H Grubu'ndaki son maçında kendi evinde Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.

JUVENTUS - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak.

JUVENTUS - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande'nin yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Juventus, gruptaki 5. maçında Benfica deplasmanından 4-3'lük mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Paris Saint-Germain ise kendi sahasında ağırladığı Maccabi Haifa'yı 7-2 mağlup etmişti.


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