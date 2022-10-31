UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona eriyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması, 1 Kasım Salı ve 2 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar sonunda tamamlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6. hafta karşılaşmaları 1 Kasım Salı günü başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda A, B, C, D grupları salı günü, 2 Kasım Çarşamba günü ise E, F, G, H gruplarındaki maçlar oynanacak.
Grupları ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek. Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.
Maç programı (TSİ) şöyle:
1 Kasım Salı:
20.45 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya)
23.00 Rangers (İskoçya) - Ajax (Hollanda)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Inter (İtalya)
23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Barcelona (İspanya)
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Tottenham (İngiltere)
2 Kasım Çarşamba:
20.45 Real Madrid (İspanya) - Celtic (İskoçya)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Leipzig (Almanya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Milan (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
23.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Juventus (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Benfica (Portekiz)
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