UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük şok: Porto, Atletico Madrid'i kupa dışına itti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto, kendi sahasında ağırladığı Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. İspanyol ekip bu sonuçla turnuvaya veda etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu, oynanan 2 maçla sona erdi.
Porto, sahasında ağırladığı Atletico Madrid'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Porto'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mehdi Taremi ve 24. dakikada Stephen Eustaquio kaydetti. Atletico'nun tek golü 90+5. dakikada Ivan Marcano'nun kendi kalesine attığı golle geldi.
ATLETICO MADRID ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ
Bayer Leverkusen ile Club Brugge ise Almanya'da karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Bu sonuçların ardından Atletico Madrid, grup sonuncusu oldu ve Avrupa'ya veda etti.
Porto ilk sırada, Club Brugge ikinci sırada son 16 turuna kaldı. Bayer Leverkusen ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme vizesini aldı.
B GRUBU PUAN DURUMU
1. Porto: 12 Puan
2. Brugge: 11 Puan
3. Leverkusen: 5 Puan
4. Atletico Madrid: 5 Puan
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