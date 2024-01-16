Juventus - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus, İtalya Serie A'nın 20. haftasında sahasında Sassuolo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
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İtalya Serie A'nın 20. haftası heyecanı sürüyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, sahasında Alessio Dionisi'nin ekibi Sassuolo ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
JUVENTUS - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Piccinini'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
Juventus, İtalya Serie A'da deplasmanda Salernitana'yı 2-1 mağlup etmişti.
Sassuolo ise evinde Fiorentina'yı 1-0 mağlup etmişti.
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