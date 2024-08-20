Kenan Yıldız asist yaptı: Juventus 3 puanı 3 golle aldı!

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Como'yu 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 00:24
Kenan Yıldız asist yaptı: Juventus 3 puanı 3 golle aldı!
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İtalya Serie A 1. hafta maçında Juventus, sahasında Como ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Juventus 3-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Samuel Mbangula, 45+1. dakikada Timothy Weah ve 90+1. dakikada Andrea Cambiaso kaydetti.

KENAN YILDIZ ASİST YAPTI

Juventus'ta Kenan Yıldız, 10 numara çıktığı ilk resmi maçında asist yaptı.

Takımın başına Thiago Motta'yı getiren Juventus, sezona galibiyetle başladı.

Serie A'ya yeni yükselen Cesc Fabregas'ın takımı Como ise ilk maçında lige kötü başladı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Verona deplasmanına gidecek. Como ise Cagliari'ye konuk olacak.


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