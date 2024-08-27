Kenan Yıldız asist yaptı: Juventus deplasmanda 3 puanı kaptı!
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hellas Verona'yı 3-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 2. hafta maçında Juventus, deplasmanda Hellas Verona ile karşılaştı. Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maçı Juventus 3-0 kazandı.
Thiago Motta'nın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 28 ve 53. dakikalarda Dusan Vlahovic, 39. dakikada Nicolo Savona kaydetti.
KENAN YILDIZ ASİST YAPTI
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Kenan Yıldız, Dusan Vlahovic'in kaydettiği ilk golün asistini yaptı. Milli futbolcu bu sezonki 2. maçında 2. asistini yaptı.
Yoluna 2'de 2 ile devam eden Juventus, ligin bir sonraki haftasında Roma ile karşılaşacak. Verona ise Genoa'ya konuk olacak.
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