Michel Platini'den Kenan Yıldız ve Mourinho açıklaması: '10 numaralı formanın verilmesi...'
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un eski yıldızı Michel Platini, milli futbolcu Kenan Yıldız ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.
Michel Platini, La Gazetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Efsane futbolcu, Kenan Yıldız ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de konuştu.
"KENAN'IN KİŞİLİK SAHİBİ OLDUĞUNU GÖSTERİR"
Platini, Juventus'ta Kenan Yıldız'a 10 numaralı formanın verilmesi ile ilgili olarak, "Eğer Kenan Yıldız'a 10 numaralı forma verilmişse ve o da bunu istemişse, bu Kenan'ın kişilik sahibi olduğunu gösterir. Kendisine Juventus'un ve onun iyiliği için başarılar diliyorum" dedi.
Michel Platini
"YARATICI OLSUN"
Platini ayrıca, "Benim gibi bir 10 numara olsun, yaratıcı olsun. Bellingham, Zidane, Messi gibi isimlerden ilham alsın. Kendimi söyleyemem çünkü beni oynarken görmedi" ifadelerini kullandı.
MOURINHO AÇIKLAMASI
Jose Mourinho ile ilgili de konuşan Platini, "Onun kişiliğine karşı bir tutkum olduğunu itiraf ediyorum. Porto'yu gerçekten sevdim, her zaman kişiliğine iyi ya da kötü sadık kaldı. Futbol için iyi şeyler yapmış bir karakter" dedi.
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