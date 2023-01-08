Juventus, üç puana tek golle uzandı! Juventus 1-0 Udinese

Serie A'da Juventus sahasında Udinese'yi Danilo'nun golüyle 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2023 - 08:52
Juventus, üç puana tek golle uzandı! Juventus 1-0 Udinese
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Udinese'yi 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 86. dakikada Danilo kaydetti.

Juventus bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkarırken, puanını da 37'ye yükseltti.


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