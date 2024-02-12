Juventus - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında kendi sahasında Udinese ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:07
Juventus - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Gabriele Cioffi'nin ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.

JUVENTUS - UDİNESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

JUVENTUS - UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Rosario Abisso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus, ligde oynadığı son maçta Inter deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Udinese ise kendi sahasında ağırladığı Monza ile 0-0 berabere kalmıştı.


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