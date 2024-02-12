Juventus - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:07

Güncelleme: 12.02.2024 - 12:07

İtalya Serie A'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Gabriele Cioffi'nin ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.

JUVENTUS - UDİNESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

JUVENTUS - UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Rosario Abisso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus, ligde oynadığı son maçta Inter deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Udinese ise kendi sahasında ağırladığı Monza ile 0-0 berabere kalmıştı.